Perinetti | Il Napoli può coronare il sogno ora deve spingere forte

Il dirigente sportivo Giorgio Perinetti è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss, analizzando il momento degli azzurri e le prospettive per la corsa scudetto. Sul cammino del Napoli: «Il Napoli può coronare quel grande sogno, ma non deve distrarsi come successo contro Udinese e Como. Pareggiare a Roma, tra Roma e Lazio, non è stato un risultato così negativo. Il momento difficile sembra passato e la gara contro l'Inter lo ha dimostrato. Ora bisogna spingere forte». Sugli acquisti di Conte: «Billing? Un acquisto indovinato, Conte centra sempre gli acquisti». Sul ruolo di Lukaku: «Lukaku? Gli altri si fanno notare quando segnano, ma lui è determinante anche senza fare gol».