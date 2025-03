Ilrestodelcarlino.it - Pergolese beffata nel finale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

0 MARINA 1: Aluigi, Fontana, Luciani, Lattanzi Elia, Rebiscini, Savelli (47’ st Petrucci) Carbonari, Gaia (41’ pt Bartolucci), Ghetti (19’ st Salciccia), Lattanzi Francesco (19’ st Cappannelli), Bucefalo. All. Guiducci MARINA: Sollitto, Burini, Droghini, Romanelli (8’st Massaccesi), Giovagnoli, Cucinella, Sabbatini (47’ st Carloni) Gregorini, Pierandrei, Daidone (36’ st Catalani), Gagliardi. All. Profili Arbitro: Caporaletti di Macerata Rete: 45’ st Catalani Note: ammoniti: Ghetti, Gaia, Fontana, Romanelli, Savelli, Giovagnoli, Lattanzi Elia, all. Guiducci; angoli: 13-2 Rec.: 1’+5’ Il Marina passa nel. Lagioca un gran primo tempo ma non concretizza. Al 29’ Romanelli trattiene Carbonari in area: rigore. Lo stesso Carbonari va alla battuta ma Sollitto respinge in angolo.