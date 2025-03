Oasport.it - Perché sono state anticipate le gare di La Thuile: il nuovo programma

Cambio dia Lain vista della penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. Levaldostane del circuito maggioredi un giorno e si disputeranno quindi da giovedì 13 a sabato 15 marzo, con in precedenza le prove cronometrate di discesa previste martedì 11 e mercoledì 12 marzo.A Lasi terrà una discesa libera (il 13 marzo) e a seguire due superG, di cui uno che rappresenta il recupero della gara cancellata lo scorso dicembre a St. Moritz. Ildella tappa italiana è stato anticipato di una giornata per motivi logistici legati al viaggio che porterà le atlete del Circo Bianco dall’Europa agli Stati Uniti per affrontare le Finali di Sun Valley.Il primo training ufficiale di discesa neglis andrà in scena giovedì 20 marzo (levere e proprie inizieranno due giorni più tardi), quindi i tempi erano stretti e 24 ore in più garantiscono un trasferimento sicuramente più agevole per squadre e addetti ai lavori.