Perché mandare in onda Imma Tataranni contro Report o Rocco Schiavone contro Chi l’ha Visto? a chi interessa sabotare l’informazione di qualità? | il M5S in commissione di vigilanza Rai

Sullo sfondo, nemmeno tanto, la partita delle nomine Rai che tanto agita la maggioranza di governo. Lontani da una soluzione e al centro della scena, sarebbe meglio dire nel mirino, per la gestione del servizio pubblico ormai travolto dalle polemiche politiche, criticato per l’assenza di pluralismo e per gli ascolti in forte calo. La Rai versione “TeleMeloni” scatena i partiti di opposizione, i parlamentari del Pd e del Movimento 5 Stelle impegnati indiRai protestanol’attuale governance capitanata da Giampaolo Rossi, dirigente nominato in quota Fratelli d’Italia.“Ci troviamo di fronte al crollo degli ascolti Rai dovuto a un palinsesto non all’altezza delle sfide necessarie per il servizio pubblico. Si pone dinnanzi agli occhi di tutti il tema della visione di fondo che la Rai deve avere e che oggi non ha.