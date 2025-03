Gqitalia.it - Perché il mobility training è la tendenza fitness più interessante per la tua salute (e le tue prestazioni)

, chi è costui? Chiudi gli occhi e immagina un allenatore diche ti mette le mani sulle spalle. Ti guida alla cieca in uno studio di cinquanta metri quadrati: accelera, rallenta, cambia direzione, fa lo slalom tra i presenti, tra i tappetini da yoga e le bottiglie d'acqua. È un'esperienza vertiginosa (e buffa), che lascia subito il posto a scrosci di risate. È così che Karimu Samuels rompe il ghiaccio, mentre mi ritrovo a fare da cavia per un gruppo di perfetti sconosciuti in una palestra a due ore da Londra. In questo centro privato, di cui dicono sia membro anche David Beckham, Samuels tiene il suo corso di.Il suo video più popolare su Instagram, che ha raggiunto i 17 milioni di visualizzazioni, lo riprende mentre guida un'allieva con l'aiuto di un bastone da ginnastica.