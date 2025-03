Perché i Cinesi sono brai in matematica? Ecco i quattro insegnamenti chiave dei maestri cinesi in matematica

Leggi su Orizzontescuola.it

Le indagini internazionali sulle competenze matematiche, come IEA TIMMS (Trends in International Mathematics and Science Study) e OCSE PISA (Programme for International Student Assessment), hanno rilevato negli ultimi decenni che paesi come Singapore, Cina, Corea del Sud e Giappone occupano stabilmente i primi posti nelle classifiche mondiali. Questi risultati straordinariil frutto di sistemi educativi che attribuiscono grande valore all'insegnamento della, adottando metodologie altamente efficaci. Tra questi, spicca il metodo utilizzato daiinsegnanti, che si distingue per un approccio interattivo, strutturato e basato sulla padronanza dei concetti matematici.L'articoloindeiin