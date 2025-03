Lettera43.it - Perché Cristiano Ronaldo ha rinunciato a una trasferta in Iran per la Champions League asiatica

ha scelto di non partire per l’con il suo club, l’Al Nassr, rinunciando alla sfida dicontro l’Esteghlal. La decisione sarebbe legata a un episodio avvenuto nel novembre 2023, quando, durante unaa Teheran per affrontare il Persepolis, il fuoriclasse portoghese aveva abbracciato e baciato sulla fronte l’artista disabile Fatemeh Hammami Nasrabadi. Un gesto che, secondo la leggeiana, potrebbe configurarsi come adulterio, punibile con cento frustate.La decisione presa di comune accordo con il tecnico Pioli: nienteper CR7Con l’avvicinarsi della partita, la questione è tornata al centro dell’attenzione, spingendo il club saudita a chiedere lo spostamento del match in campo neutro, richiesta però respinta. Nonostante le autoritàiane abbiano garantito che «sono state prese misure per garantire un piacevole soggiorno a Teheran sia all’Al Nassr che a», il giocatore ha preferito non rischiare.