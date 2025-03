Ilprimatonazionale.it - Per tornare potenza: l’Italia nel Mediterraneo, oltre il Mediterraneo

Roma, 3 mar – Tra le coste africane e “l’altra” America ovverocome talassocrazia in: nel mare nostrum,il. Appunti sparsi per chi non è ancora morto nel Vecchio Continente, per tentare di squarciare il velo di Maya che confonde le idee a chi tende ad apprezzare troppo le irrituali smargiassate di pingui businessman d’oceano o, viceversa, a farsi irretire da ex agenti del Kgb. La via è sempre terza, e parte sempre da casa nostra.Il frastuono e la forza tranquillaBreve tuffo nel passato sempre presente. Sono le otto di mattina di un rovente 6 agosto nipponico. È il 1945 e in una casa di Hiroshima alcuni giocatori sono pronti a riprendere una lunga partita a Go, interrotta la sera precedente. All’improvviso una luce abbagliante, un boato, un urto terrificante.