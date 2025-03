Ilnapolista.it - Per spiegare il calcio a un alieno basterebbe la gioia di Maradona nel riscaldamento pre-partita (El Paìs)

Leggi su Ilnapolista.it

“Se la liturgia di unadifosse la vita di una persona, potremmo dire che ilè la cosa più vicina all’infanzia. Il momento delle interviste pre-potrebbe essere la gravidanza e l’uscita dei giocatori dallo spogliatoio il parto. A quel punto, gli atleti non hanno nemmeno nome o numero”. Eldedica un pezzo aldell’infanzia, appunto. Alla bellezza del. L’arte della.Ovviamente il richiamo ovvio, ma puntuale, non può non essere ildiprima della semifinale di ritorno della Coppa Uefa contro il Bayern Monaco nel 1989. “Nessuno capiva ilmeglio di– scrive El– che lo praticava con gli scarpini slacciati. È ipnotico. Se dovessiila un, dovresti ripetere a ripetizione quei quattro minuti in cui la palla passa da una spalla all’altra come se fosse telecomandata, atterra sui suoi riccioli o si adagia sul suo collo del piede come un gatto che si addormenta sul tuo petto”.