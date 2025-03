Ilgiorno.it - Per l’opposizione la città dorme: "Scomparsi i grandi concerti pop"

Dai banchi delle principali critiche sulle politiche della cultura dell’attuale giunta vertono sulla carenza didi musica pop, sullo stop aial Parco e sull’assenza di eventi internazionali. Cosa si intenda per evento "internazionale" è stato tema parecchio dibattuto in Consiglio, con posizioni discordanti tra maggioranza e minoranza. L’ex assessore alla Cultura Massimiliano Longo ha recriminato la sospensione di eventi che si sono svolti durante il suo mandato, soprattutto il Kernel Festival (festival delle luci artificiali che unisce arte e tecnologia, proponendo anche musica elettronica) e Monza in acquerello, ma anche il Festival dell’Operetta e il Monza music week. "Oggi non vedo eventi che siano di richiamo internazionale come quelli – osserva Longo – e mi chiedo perché siano stati sospesi.