Iodonna.it - Per l'attrice, scomparsa a 71 anni, l'amore è stato motore, rifugio, tormento e rinascita

Leggi su Iodonna.it

L’, per Eleonora Giorgi, non è maisolo una parentesi: èa 71, l’e regista è stata protagonista assoluta del suo tempo, icona di bellezza e femminilità, ma anche donna di profondi contrasti e fragilità. Dalle luci del cinema alle ombre della sofferenza, ha amato senza riserve, intrecciando il suo destino con uomini di grande carisma: dal giovanissimo Alessandro Momo all’editore Angelo Rizzoli, dal fascino di Massimo Ciavarro alla passione per Pino Daniele. Amori travolgenti, spesso difficili, ma sempre vissuti con intensità, come se ogni incontro fosse parte di una sceneggiatura scritta dalle sue stesse emozioni. Eleonora Giorgi, bellezza senza tempo guarda le foto Eleonora Giorgi e Alessandro Momo: il primoe la tragediaL’incontro con Alessandro Momo, giovane promessa del cinema, èl’inizio di una storia d’tanto intensa quanto tragica.