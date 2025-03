Amica.it - Per lanciare il suo nuovo show su Netflix, Meghan Markle ha postato un video con la figlia Lilibet. E la privacy? Leggi su Amica.it

Il countdown è cominciato. Mancano poche ore allo scoccare della mezzanotte, momento in cui sarà disponibile, su, ildi. Intitolato With love,, sarà un programma di lifestyle nel quale la nuora di re Carlo darà consigli su cucina, giardinaggio e ospitalità. La nuovaè socialMai come in concomitanza con l’uscita del suoha mostrato i figli sui social. Fino a pochi mesi fa la scelta della duchessa e del marito, il principe Harry, era chiara: Archie edevono vivere lontani dai riflettori.Eccezion fatta per qualche christmas card (non l’ultima, dove i bambini appaiono microscopici e di spalle) e un paio di scatti rubati, i principini di casa finora non erano praticamente mai stati mostrati in pubblico dai genitori a tal punto che difficilmente potremmo dire a chi assomiglino o che lineamenti abbiano.