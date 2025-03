Formiche.net - Per la Germania è tempo di una svolta sul debito. Ecco perché

Leggi su Formiche.net

Ai tempi di Angela Merkel, cancelliera dellaper quasi 20 anni e madre spirituale dell’austerity in Europa, forse i tedeschi non lo avrebbero potuto credere possibile. E invece adesso Berlino riscopre la necessità di spendere di più, di far cadere, o almeno ripensare, quel muro contro ilmesso in calce nella Costituzione federale. Troppo forte la pressione della Cina sull’industria dell’auto, troppo stringenti, ancora, i vincoli del Green new deal. E troppo acerbo lo sganciamento dalle forniture di gas russo, per un Paese a corto di rinnovabili e senza nucleare. Senza dimenticare la partecipazione al fondo comune europeo per la Difesa che sta prendendo corpo e anima, giorno dopo giorno. La somma è che inè in atto una rivoluzione culturale, prima ancora che contabile.