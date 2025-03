Iodonna.it - Per la conduttrice è il primo tatuaggio, e l'ha fatto in coppia con Maelle. Non un disegno ma una frase che ripete alla figlia fin da quando era bambina

A volte, i legami più profondi trovano modi speciali per imprimersi nella memoria. Antonella Clerici ha scelto di farlo sulla pelle, insieme, con il suoa 61 anni. Non un capriccio né un gesto impulsivo, ma la realizzazione di una promessa fattasedicenne: un tattoo identico, nello stesso punto, con unache per entrambe ha un significato profondo. «Promessa mantenuta!», scrive lasu Instagram, mostrando il momento in cui madre esi affidano all’ago per trasformare un valore in segno indelebile. Antonella Clerici: la carriera e la vita guarda le foto Antonella Clerici e ilidentico con laNon unqualunque, ma unache accompagnafin dall’infanzia: «La cultura è libertà».