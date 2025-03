Ilfattoquotidiano.it - “Per dieci anni di Buona Domenica su Canale 5 prendevo Xanax, avevo attacchi di panico e mi girava la testa. I miei amori mancati? Lorella Cuccarini e Natalia Estrada”: parla Claudio Lippi

“Ho più nemici di quanto credessi. Hanno festeggiato iquattro bypass. I nomi? Non ne vale la pena, meglio tacere“, raccontaal Corriere della Sera. Settantanove glisulla carta d’identità, una lunga carriera per il conduttore e cantante: “Alla prima puntata de Il pranzo è servito, programma che mi aveva lasciato Corrado, restai muto, come un ebete, non mi si apriva la bocca. Mi agito parecchio, è l’effetto che mi fa il pubblico, ancora oggi. Perdisulodi, milae mi aggrappavo al braccio di Laurenti o di Paola Barale. Poi, appena sciolta la lingua a moquette, andavo bene“.non ha buoni ricordi della “In” condivisa con Paolo Bonolis: “Fu orrenda. Paolo è un Gemelli, tende a prevaricare, l’ultima parola è sempre la sua.