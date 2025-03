Anteprima24.it - “Per Borgo Ferrovia” lancia la prima edizione de La Corrida

Tempo di lettura: 2 minutiNel pomeriggio di ieri, presso il piccolo teatro Santa Chiara di Avellino, ex chiesetta della, l’associazione “per” ha organizzato ladellaCittà di Avellino. La manifestazione è parte di un corposo programma messo in piedi dall’associazione, che è partito nel mese di dicembre con il recital di Simone Schettino ed è proseguito con una emozionante intervista ad Alvaro Vitali e la realizzazione di un talk show con cadenza mensile (viaggio inclasse); appuntamenti tutti trasmessi anche in streaming live.Nel pomeriggio di ieri, con una fortissima partecipazione di pubblico, si è tenuta una simpatica e sana disfida tra concorrenti che hanno gareggiato in bravura e simpatia. La gara – condotta magistralmente da Enzo Costanza – ha visto prevalere, mettendo d’accordo pubblico e giuria, la splendida esibizione di Sofia Stefanelli, mentre per il secondo posto, dopo una serrata sfida tra Ciro Giordano e Martina Scrocca, alla fine si è imposta per un soffio, Martina Scrocca, aggiudicandosi il Premio Simpatia.