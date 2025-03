Napolitoday.it - Peppe Iodice "diventa" un Maranza: "Ci aspettavate? Abbiamo sbagliato strada" - VIDEO

Leggi su Napolitoday.it

La temuta invasione di Napoli da parte dei '', sabato scorso, in occasione del big match di campionato contro l'Inter al Maradona non è avvenuta. In città, infatti, non sono state segnalate presenze di gruppi di giovani sospetti, né alla stazione centrale, né in altri quartieri. Alcuni.