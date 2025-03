Liberoquotidiano.it - "Pensiamo meno a Putin, più a migranti stupratori". Trump, le parole destinate a cambiare gli equilibri

Il presidente Usa Donaldha affermato, in un post sul suo social network Truth Social, che ci sarebbe bisogno di passaretempo a preoccuparsi di problemi interni, in particolare deie dei trafficanti di droga, piuttosto che del presidente russo Vladimirovviamente a far discutere e molto probabilmente a spostare ancora una volta gli, dopo il clamoroso, durissimo faccia a faccia alla Casa Bianca con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, venerdì scorso. "Avremmo bisogno di passaretempo a preoccuparci die più tempo a preoccuparci delle bande di, dei trafficanti di droga, degli assassini e delle persone provenienti da istituti psichiatrici che entrano nel nostro paese, così da non finire come l'Europa!", ha scritto, con un riferimento polemico nei confronti del Vecchio continente Dopo la lite in diretta nello Studio ovale, intanto, a Mosca si punta su un'accelerazione dei tempi per il summit tra il presidente russo e l'inquilino della Casa bianca.