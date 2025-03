361magazine.com - Pelle da Oscar: la beauty routine che trae ispirazione da quella delle star

I segreticelebrità per unasempre giovane e luminosa.da, ma low cost e senza complicazioni Quando si pensa a unaimpeccabile, è facile immaginare quelledi Hollywood, sempre fresche e luminose. E dietro a queste pelli perfette, spesso ci sono ingredienti anti-age potenti che fanno davvero la differenza.Retinolo, Acido Ialuronico e peptidi sono tra gli attivi più amati dalle celebrità, e non è un caso che siano presenti nei trattamenti di bellezza più efficaci. Jennifer Lopez, Gwyneth Paltrow e altredel calibro hanno scelto questi ingredienti per mantenere la lorogiovane e levigata nel tempo.In linea con queste formule vincenti, RoC Skincare ha lanciato soluzioni innovative che combinano l’efficacia degli ingredienti con la praticità dell’applicazione.