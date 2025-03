Secoloditalia.it - Peggiora la salute di Papa Francesco, due crisi respiratorie acute. Fonti vaticane: “Sono state ore complicate”

Notizie non confortanti.ladel Pontefice: “Due episodi di insufficienza respiratoria acuta” per: questo l’aggiornamento del Vaticano nel bollettino di oggi sulle sue condizioni. La giornata è stata molto complicata.Due episodi di insufficienza respiratoria“Nella giornata odierna, il Santo Padre ha presentato due episodi di insufficienza respiratoria acuta, causati da importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo.pertantoeseguite due broncoscopie con necessità di aspirazione di abbondanti secrezioni“, fa sapere il Vaticano. Che aggiunge altri particolariu sull’andamento delladelricoverato al Gemelli per una polmonite bilaterale dal 14 febbraio scorso. In particolare, nel pomeriggio, a causa delle doppiarespiratoria “è stata ripresa la ventilazione meccanica non invasiva.