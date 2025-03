Internews24.com - Pedullà sicuro: «Il campionato sarà aperto fino alla fine»

di Redazione, il giornalista torna a parlare della lotta scudetto tra Napoli e Inter: le sue dichiarazioniIl noto giornalista Alfredotorna a focalizzarsi sul suo canale Youtube sulla vibrante competizione tra il Napoli di Antonio Conte e l’Inter di Simone Inzaghi per la conquista del titolo di campione d’Italia. Di seguito, le sue dichiarazioni.LE PAROLE DI PEDULLA’ – «Partita bella, che ha coinvolto. Non un pareggio insipido. Ho visto un grande Napoli, che ha giocato un secondo tempo stile partita contro la Juventus. La squadra di Conte non è riuscita a ribaltarla, ma può essere orgogliosa della prestazione. Dopo il gioiello di Dimarco, l’Inter non ha avuto grandissime opportunità. Ha punto e spinto poco, soprattutto nel secondo tempo. Ma il Napoli ha chiuso i nerazzurri nella loro metà campo e il gol sembrava sempre nell’aria.