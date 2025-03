Sport.quotidiano.net - Pecco amaro: "Marquez ha giocato con noi"

Leggi su Sport.quotidiano.net

in testa al Mondiale: 93 gran premi e sei anni dopo. Cabala e incroci numerici sembrano quasi voler evidenziare quello che si è messo in testa il campione spagnolo. Cosa? Tornare ad essere il più forte al mondo, nel mondo della MotoGp, e quel 93 gare dopo da Valencia 2019, con appunto il 93, il suo numero personale, a fotografare il risultato sembra quasi una firma su cui riflettere e iniziare a gettare la basi su come andrà a finire il 2025. Breve riassunto del weekend di Marc su Ducati: primo nella caccia alla pole position, nella Sprint e in gara. Filotto completo e indiscutibile. Tripletta e hat-trick da applausi. Per la gioia personale e per quella di Ducati che ha portatoin rosso con la certezza di creare la coppia più bella del Mondiale. Lo strapotere di Marc nel Gp della Thailandia non ha avuto limiti.