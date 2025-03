Ilrestodelcarlino.it - Pazza Riese, successo perentorio sul campo della capolista

COLOMBARO 2 CASTELLARANO 2 COLOMBARO: Toni, Cornia, Vandelli Mi., Gazzotti, Acanfora, Malavasi (28’ st Evangelisti), Francioso (25’ st Bernardo), Pacilli, Sula (20’ st Calò), Cigarini, Rispoli (34’ st Sganzerla). A disp. Bruno, Schenetti, Borelli, Montorsi, Parisi. All. Antonelli. CASTELLARANO: Lanzotti, Pacelli, Vandelli Ma. (13’ st Grignani, 34’ st Maestri), Bertolani (15’ st Longu), Minutolo (12’ pt Dakoli), Borghi, Lusoli, Saccani, Travagliati, Ferrarai, Ficarelli (7’ st Teneggi). A disp. Brevini, Guicciardi, Gazzini, Tincani. All. Lodi Rizzini. Arbitro: Tassi di Forlì. Reti: 6’ Travagliati (CA), 6’ Francioso (CO); 6’ st Francioso (CO), 36’ st Saccani (CA). Note: espulso Travagliati (CA) al 39’ st per gioco falloso. Ammonito Sula (CO).