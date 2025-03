Inter-news.it - Pavard può essere l’arma in più dell’Inter. Varie soluzioni per Inzaghi!

Benjamin, difensore, sta disputando l’ultima fase di stagione in maniera ottimale. Il calciatore francese, alla luce del problema sul fronte degli infortuni, è ancora più centrale per i nerazzurri.IL PUNTO – Benjaminrappresenta un pilastro del reparto arretrato. Il difensore del club nerazzurro, dopo un periodo iniziale di recupero dai problemi fisici riscontrati in stagione, è tornato agli standard cui ha abituato i tifosi meneghini nella scorsa annata. Non vi è dubbio che la sua centralità nello scacchiere di Simonesia diventata ancora più evidente, negli ultimi tempi, a causa delle considerevoli defezioni per i nerazzurri sulle fasce. In questo contesto, infatti,rappresentain più su cui l’Inter punta con forza per affrontare al meglio le difficoltà in termini numerici che ne caratterizzano gli esterni.