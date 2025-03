Inter-news.it - Pavard carica l’Inter per i prossimi impegni: «Continuiamo a lavorare!»

Leggi su Inter-news.it

col Napoli è apparsa in difficoltà dopo le uscite forzate di Dimarco e Calhanoglu. In un momento di difficoltà alcuni elementi della squadra hanno dovuto adattarsi in altri ruoli. Tra questi principalmente, che giorni dopo la partita ha dato laalla squadra con un post pubblicato sui social.IL MESSAGGIO – Benjamin, che ricopre il ruolo di terzo centrale nei tre dietro, si è ritrovato a dover presidiare la fascia destra, cercando di arginare le continue offensive del Napoli. Nonostante le difficoltà e la pressione avversaria,ha offerto una prestazione tutto sommato solida. Giorni dopo la sfida, il difensore francese ha voluto mandare un messaggio chiaro ai tifosi dele a tutto l’ambiente: «Non è il risultato che speravamo, ma è importante non perdere.