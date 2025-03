Anteprima24.it - Pavanel, Casertana: “Finché ci sono io, non molleremo”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo creato delle possibilità, ma quando non tiri, non è sufficiente. Ci sarebbe da discutere anche su alcune situazioni in area di rigore. E’ stata una partita equilibrata giocata sul filo, noi abbiamo cercato di allargarci e mettere qualche pallone in più, ma non è bastato“: così, Massimo, allenatore della, nel post partita contro la Cavese. “Io ho visto una partita delicata per entrambe. Avremmo dovuto creare di più, tirare di più, ma eravamo limitati per poterla mettere in piedi. Non ho visto una squadra così negativa, ma ho visto una squadra che non ha punto. Loro hanno capitalizzato quel che hanno avuto: un tiro, un gol“.“L’arbitro mi ha sventolato il cartellino rosso all’intervallo, non c’è stato niente di offensivo. C’è stato un piccolo parapiglia, ma niente di grave.