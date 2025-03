Pavan | Inzaghi non dice la verità e fa la vittima Con l’Inter c’è la manica larga perchè non si va a capire come è stata costruita…

Leggi su .com

Il giornalista e tifoso juventino, Massimo, ha fatto un video sul canale YouTube “Tastiera velenosa“, dove ha attaccato duramente l’allenatore del, Simone, reo secondo lui di non dire lanelle sue dichiarazioni. “Parliamo di un argomento che fa discutere, vale a dire le parole di Simoneprima della partita contro il .L'articolo: “nonlae fa la. Conc’è lanon si va acostruita.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Inter ko contro il Bayern, tifosi nerazzurri contro: “Si deve cambiare allenatore. Esoneratelo non possiamo continuare.”Vecino, stoccata a: “Quando è arrivato mi ha promesso un ruolo importante in squadra ma.