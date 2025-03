Paura alle elementari entra e cerca di rapire due gemelline | chi era quell’uomo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Attimi di terrore nella mattinata di oggi, lunedì 3 marzo, in una scuola elementare di Milano. L'episodio si è verificato nell'istituto Cabrini, in via delle Forze Armate 65. Un uomo di 50 anni, con precedenti, vestito con una giacca nera e cappuccio tirato su, jeans chiari e barba brizzolata incolta, si è introdotto nella scuola con un preciso obiettivo.Poco prima il 50enne si era avvicinato in un bar ad una mamma esue due figlie, duedi 10 anni, e aveva tentato di portargliele via. Le ha strattonate,ndo di strapparle dbraccia della donna. Quest'ultima, però, ha resistito, ha urlato e poi allontanato il malintenzionato. A questo punto l'uomo èto nella scuola e ai collaboratori scolastici ha detto: "Voglio un bambino".