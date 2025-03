Palermotoday.it - Passeggiata "I tre golfi": escursione a Pizzo Orecchiuta

Leggi su Palermotoday.it

Falcon Walks, domenica 9 marzo, organizza unawild a, dal titolo “I tre”. Il punto di incontro è in via Ernesto Basile N° 55, alle 9. Rientro previsto per le 16. Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, colazione e pranzo a sacco e di portare.