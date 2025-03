Ilrestodelcarlino.it - "Partita impostata sui duelli, a caccia del gol. Poi abbiamo solo controllato"

Finalmente volti felici in casa Atletico Ascoli. Erano quasi due mesi, dalla sfida con la Civitanovese, che non si conquistava la vittoria e la situazione si era fatta pesante. Mister Seccardini, una vittoria scrisi che mette praticamente fine alla vostra corsa salvezza? "Mancano ancora alcuni punti ma oggi era davvero importante vincere. Sapevamo che dopo la pioggia il campo sarebbe stato scivoloso e non ci avrebbe permesso di giocare palla a terra. Per questoimpostato lasui, cercando l’episodio per fare un gol nel primo tempo. Ci siamo riusciti e poila gara. Non ricordo parate del nostro portiere per cui credo che la vittoria sia meritata". Si aspettava qualcosa di più dal Castelfidardo? "Loro sono una bella squadra, strutturata, fisica, con tanti Under che hanno voglia di emergere.