Partenza da Viareggio | Una proposta congiunta

Sabato sera l’assessore allo Sport del Comune di, Rodolfo Salemi, ha incontrato e cenato con Antonio Spazzafumo, sindaco di San Benedetto del Tronto. Il primo cittadino marchigiano era infatti in città per il Carnevale, rinnovando il rapporto di amicizia che c’è tra le due comunità, suggellato peraltro da un gemellaggio ultratrentennale, e legato da un vincolo di sangue, quello trae San Benedetto, grazie alla numerosa presenza in Versilia di discendenti di quei trabaccolari che emigrarono dalla Riviera delle Palme tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. La cena è stato l’occasione per rilanciare l’idea di Salemi, ovvero proporrecome possibile sede didella "Tirreno-Adriatico" a partire dal 2026, visto proprio lo storico rapporto di amicizia, in memoria dei trabaccolari, che lega la città con San Benedetto del Tronto, sede di arrivo della corsa dei due mari.