Parte il corso patente in cattedra gli agenti della municipale

Arezzo, 3 marzo 2025 – Anche quest’anno, su impulso del comandante Aldo Poponcini e del dirigente scolastico Paolo Paradiso, la poliziae il centro provinciale per l’insegnamento degli adulti organizzano il, 20 ore aperte a tutti, in particolare ai cittadini extracomunitari con almeno un livello A2 di conoscenzalingua italiana. Obiettivo: fare acquisire aicipanti le principali norme di comportamento previste dal codicestrada e la relativa segnaletica. Le lezioni degliPM prepareranno inoltre alla prova quiz per il conseguimentodi guida. Ilinizierà mercoledì 5 marzo, dalle 16 alle 18 nella sede del centro provinciale in piazza del Popolo 6. Per le iscrizioni, contattare la segreteria allo 0575/1739609 o allo 0575/1739642.