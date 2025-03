Inter-news.it - Parolo: «Il peccato dell’Inter a Napoli uno! E Thuram zoppica»

Leggi su Inter-news.it

ha commentato il parisul campo del. L’ex giocatore ha individuato un difetto accaduto nel secondo tempo.CONFUSIONE – Su DAZN, l’ex giocatore di Simone Inzaghi alla Lazio, Marco, ha commentato la partita trae Inter, finita in parità per 1-1 con i nerazzurri raggiunti solamente all’87’ dal gol di Billing. Analizzando il match,ha individuato una pecca che ha influito in negativo sul secondo tempo dei nerazzurri. Questa la sua spiegazione: «Ildella partitaquesto cambio modulo non ben percepito dai giocatori. L’Inter nella confusione fa fatica a trovare le sue certezze, perché è una squadra che va con il suo 3-5-2, poi è vero che sono usciti giocatori importanti, ma in questa confusione non è andata a gestire la partita da grande squadra qual è.