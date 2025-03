Quotidiano.net - Parigi: “Rischio di guerra in Europa mai così alto”. Usa: “L’accordo economico con Kiev non è sul tavolo”

, 3 marzo 2025 – Al termine del vertice di Londra sull'Ucraina e sulla sicurezza europea, il premier britannico Starmer ha evocato un piano per "una pace duratura e giusta", indicando gli Usa come partner "indispensabile". Poi ha confermato lo sforzo per continuare a sostenere militarmente. La proposta è di un mese di tregua. "Penso che sia molto, molto importante evitare ilche l'Occidente si divida. E penso che in questo il Regno Unito e l'Italia possano svolgere un ruolo importante nella costruzione di ponti", ha detto la premier Meloni incontrando il primo ministro britannico. Intanto la Casa Bianca insiste che "sarà l'ad occuparsi della sicurezza in Ucraina", dopo l'accordo. Attualmente, l'intesa sulle terre rare con l'Ucraina non è sul, ha detto ieri il Segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent, accusando Zelensky di aver fatto “saltare tutto”.