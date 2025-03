Romadailynews.it - Parco Prampolini, Gualtieri: gesto vergognoso

Leggi su Romadailynews.it

“Quanto accaduto alè semplicemente inaudito. Trovare una svastica e il nome di Hitler nell’area giochi di undedicato ai bambini è un insulto inaccettabile per tutta la nostra comunità. Siamo immediatamente intervenuti per rimuovere questo scempio e mi auguro possa essere fatta luce sui responsabili di questo”.Lo dichiara in una nota il Sindaco di Roma, Roberto