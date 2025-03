Lapresse.it - Papa Francesco, per Bergoglio due episodi di insufficienza respiratoria acuta

Continua l’apprensione per le condizioni di salute di, al diciottesimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una polmonite bilaterale. Dopo la crisi di broncospasmo di venerdì scorso, il Pontefice nella giornata di oggi, lunedì, ha avuto duedi, e sono state eseguite due broncoscopie per aspirare abbondanti secrezioni. Lo riporta la sala stampa della Santa Sede nel suo bollettino serale. È dunque ripresa la ventilazione meccanica non invasiva nei confronti del Santo Padre, che comunque resta vigile. Sono stati causati dall’accumulo di muco, che è stato aspirato entrambe le volte. Ripresa la ventilazione meccanica non invasiva. #è rimasto sempre vigilehttps://t.co/66rIuzSqNT— Vatican News (@vaticannewsit) March 3, 2025, duedi“Nella giornata odierna, il Santo Padre ha presentato duedi, causati da importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo”, si legge nella nota diffusa dalla Santa Sede.