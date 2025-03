Thesocialpost.it - Papa Francesco, parla l’esperto: “Peggioramento con due episodi acuti, rischi per un paziente di qualunque età”

Un’infiammazione broncopolmonare ancora attiva sarebbe all’origine dei duedi insufficienza respiratoria che hanno colpitonella giornata odierna. «È avvenuto uncon due, ma la broncoaspirazione e la ventilazione meccanica non invasiva hanno permesso un recupero», spiegaBlasi, direttore del Dipartimento di Medicina Interna e Pneumologia. «Ilavvenuto oggi – aggiunge – è il segnale di una malattia ancora vivace: duecome quelli che ha avuto il Santo Padre costituiscono uno per undietà».Gli interventi di broncoaspirazione, riportati nel bollettino medico, hanno consentito di liberare le vie respiratorie dal muco, migliorando il passaggio dell’aria. Successivamente, si è optato per l’uso della ventilazione meccanica, sia per prevenire un ulteriore accumulo di secrezioni, sia per dare sollievo ai muscoli respiratori, riducendo l’affaticamento del