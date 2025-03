Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco, il bollettino: “Ha riposato bene tutta la notte”. Ieri condizioni stabili

“hala”. Lo comunica la sala stampa della Santa Sede nel consueto aggiornamento mattutino sulledel pontefice, ricoverato all’ospedale Gemelli dallo scorso 14 febbraio per una polmonite bilaterale.La giornata di domenica è stata tranquilla dal punto di vista clinico: Bergoglio non ha avuto febbre e non ha avuto bisogno di ventilazione meccanica ma solo di ossigenoterapia ad alti flussi, garantita attraverso cannule nasali. La prognosi resta riservata “in considerazione della complessità del quadro clinico”, in particolare dopo la crisi di broncospasmo che aveva preoccupato nella serata di venerdì ma secondo fonti vaticane “non ha lasciato conseguenze dirette”.Domenica mattina ilha ricevuto il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, e il sostituto, l’arcivescovo venezuelano Edgar Peña Parra, e al mattino ha partecipato alla messa.