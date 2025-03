Ilfoglio.it - Papa Francesco ha riposato bene tutta la notte. Il bollettino

"Ilhala". È quanto si legge in una comunicazione ai giornalisti diffusa questa mattina, dalla sala stampa della Santa sede a proposito delle condizioni di salute di, ricoverato al policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio. Secondo gli ultimi aggiornamenti sulla salute del Pontefice diffusa dalla Sala Stampa della Santa Sede, Jorge Mario Bergoglio sta recuperando i livelli di ossigenazione precedenti al broncospasmo alternando la nuova maschera su naso e bocca alla meno invasiva ventimask. Allo scadere delle quarantotto ore, indicate dai medici come termine per valutare l’evoluzione successiva al broncospasmo, i riscontri sono rassicuranti. Ilnon ha febbre e non è stata rilevata leucocitosi. Si può ritenere quindi che l’inalazione del vomito non abbia causato ulteriori infezioni.