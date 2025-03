Lettera43.it - Papa Francesco «ha riposato bene tutta la notte»

«hala». Lo comunica la Sala stampa della Santa Sede, nell’ultimo aggiornamento riguardante le condizioni di salute di Bergoglio, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio. Il Pontefice, nell’Angelus che non ha guidato ancora una volta ma che ha voluto venisse diffuso, il 2 marzo ha espresso gratitudine ai fedeli per il loro affetto e la loro vicinanza.Le condizioni disono stabili, ma la prognosi resta riservataNelle informazioni ai media diffuse nel tardo pomeriggio di domenica 2 marzo, è stato spiegato che ilnon ha febbre e «non ha necessitato di ventilazione meccanica non invasiva, ma unicamente di ossigenoterapia ad alti flussi». Inoltre «non risultano conseguenze dirette dalla crisi isolata di broncospasmo di venerdì scorso».