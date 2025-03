Agi.it - Papa Francesco ha riposato bene, la polmonite segue il suo corso naturale

AGI - "Ilhatutta la notte". Lo rende noto la sala stampa vaticana. -, aggiungono fonti vaticane, "si è svegliato, ha fatto colazione, preso caffè, e ha cominciato le terapie della giornata". Con le terapie, labilaterale di"stando il suo evolversi", hanno spiegato le fonti, secondo le quali i medici parlano di un quadro generale "stabile". Non si esclude nei prossimi giorni un secondo briefing con i medici, ma non nell'immediato. L'ultimo bollettino medico Non ci sono state connze dirette alla crisi di broncospasmo avvenuta venerdì s. È quanto si evince dal bollettino medico diramato ogni sera dal Vaticano sulla salute di. Le sue condizioni cliniche "si sono mantenute stabili anche nella giornata odierna", si legge.