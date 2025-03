Agi.it - Papa Francesco ha riposato bene e continua le terapie

AGI - "Ilhatutta la notte". Lo rende noto la sala stampa vaticana. -, aggiungono fonti vaticane, "si è svegliato, ha fatto colazione, preso caffè, e ha cominciato ledella giornata". L'ultimo bollettino medico Non ci sono state conseguenze dirette alla crisi di broncospasmo avvenuta venerdì scorso. È quanto si evince dal bollettino medico diramato ogni sera dal Vaticano sulla salute di. Le sue condizioni cliniche "si sono mantenute stabili anche nella giornata odierna", si legge. Sabato non si era registrato nessun aumento di globuli bianchi (leucocitosi), in pratica non vi era una infezione in corso e oggi, domenica, con il perdurare della stabilità clinica, e dopo le 24-48 ore che i medici si erano presi per escludere un coinvolgimento di altri organi, per esempio reni e cuore, oltre agli stessi polmoni, si può pensare che il vomito inalato durante il broncospasmo non abbia causato una polmonite ad ingestis.