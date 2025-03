Papa Francesco fonti vaticane | Pomeriggio un po’ più difficile soffre per la mancanza di respiro Altre due crisi la prognosi resta riservata

Leggi su Open.online

Non migliorano le condizioni di salute di, che ha avuto «unun po’ più», spiegano. Nella giornata di oggi, lunedì 3 marzo, «il Santo Padre ha presentato due episodi di insufficienza respiratoria acuta, causati da importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo». Di conseguenza, si legge nel bollettino medico serale della sala stampa vaticana, nel«è ripresa la ventilazione meccanica non invasiva» e «sono state eseguite due broncoscopie con necessità di aspirazione di abbondanti secrezioni». Il Santo Padre, assicura il Vaticano, «è sempre rimasto vigile, orientato e collaborante. Larimane».Quello di oggi è stato unin cui per ilc’è stata anche la «sofferenza di una persona a cui manca il», hanno aggiuntoall’Ansa.