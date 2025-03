Panorama.it - Papa Francesco, due episodi di insufficienza respiratoria: la prognosi resta riservata

ha vissuto una giornata complessa dal punto di vista clinico, segnato da duediacuta dovuti a un importante accumulo di muco endobronchiale con conseguente broncospasmo. A riferirlo è il Bollettino medico serale, che ha precisato come sia stato necessario intervenire con due broncoscopie per aspirare le abbondanti secrezioni.Nel pomeriggio si è resa necessaria la ripresa della ventilazione meccanica non invasiva. Nonostante le difficoltà respiratorie, il Santo Padre è rimasto sempre vigile, orientato e collaborante. Tuttavia, la.Questa mattina, il Pontefice ha riposato bene durante la notte, come comunicato dalla Sala Stampa vaticana. Dopo essersi svegliato, ha fatto colazione e ha iniziato le terapie previste per la giornata.