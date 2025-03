Tv2000.it - Papa dal Gemelli: in un mondo di “policrisi” promuovere il multilateralismo

Nel suo messaggio all’Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita, firmato dal PoliclinicoFrancesco analizza l’attualità dove si intrecciano guerre, epidemie, cambiamenti climatici, rischi delle nuove tecnologie: “Non sarà la tecnocrazia a salvarci”. Constata la “progressiva irrilevanza degli organismi internazionali”, denuncia la “legge del più forte” come disumanizzante e sottolinea come la pandemia di Covid sia stata occasione “sprecata” per un cambiamento sociale e di coscienza. Servizio di Paolo Fucilidal: in undi “ilTG2000.