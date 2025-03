Tv2000.it - Papa al Gemelli, ha riposato bene. Polmonite segue evoluzione naturale

Leggi su Tv2000.it

“Ilhatutta la notte”. Lo fa sapere il Vaticano nell’aggiornamento mattutino sul Pontefice ricoverato alper unabilaterale dal 14 febbraio scorso. Ilstamattina “si è svegliato, ha fatto colazione e ha cominciato le terapie della giornata”, riferiscono fonti vaticane. Secondo le stesse fonti, il fatto che stanotte il Pontefice abbia “” fa pensare che, come avvenuto già ieri, non sia sottoposto a ventilazione meccanica, e che la somministrazione di ossigeno avvenga tramite le cannule nasali. Per quanto riguarda labilaterale, “la situazione è stabile”,ndo quella che era stata descritta nei giorni scorsi come “un’per una persona sottoposta alla terapia”.In collegamento dal, Paolo Fucili.al, ha