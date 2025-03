Isaechia.it - Paolo Ciavarro e l’emozionante ricordo di mamma Eleonora Giorgi: “Ti amo”

sta sicuramente vivendo uno dei momenti più tristi e dolorosi della sua vita.La scomparsa di suaha decisamente lasciato in lui un vuoto che difficilmente riuscirà a colmare. Solo l’amore incondizionato di sua moglie Clizia Incorvaia e del loro piccolo Gabriele, giorno dopo giorno, lo aiuterà ad affrontare e in qualche modo “superare” questo immenso dolore.Dopo la notizia della scomparsa dell’attrice, che si è spenta oggi all’età di 71 anni in seguito ad un tumore al pancreas, numerosi sono stati i volti noti del mondo dello spettacolo che l’hanno ricordata sui social. Tra questi in primis proprio suo figlio,che su Instagram ha condiviso una tenera e dolce immagine di lui da bimbo con la sua, entrambi sorridenti e complici:Ciao mami, da oggi Gabri ha un angelo speciale.