Biccy.it - Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, le prime parole dopo la morte di Eleonora Giorgi

questa mattina erano lì, alla clinica doveera ricoverata da tre settimane, quando lei si è spenta. Lo hanno raccontato loro in un collegamento con Rai1 intercettato da La Volta Buona.“Si è spenta serenamente questa mattina alle nove e mezza fra le nostre braccia, non ha sofferto” – ledi, sceso al di fuori della clinica dove è mortaper parlare con i giornalisti. “La camera ardente è strettamente privata e chiunque ha voglia di salutarla può venire mercoledì alle 16 alla chiesa degli artisti dove ci saranno i funerali in forma pubblica. Vi chiedo di non fermare l’andamento della clinica perché ci sono altre persone qua ricoverate che lottano per la loro vita. Siamo però venuti qua per ringraziarvi per l’affetto e per il rispetto dato che state lavorando.