Panchina Milan Zlatan Ibrahimovic conferma Sérgio Conceição ma a Lecce…

Per quanto riguarda ladelha ritoma a Lecce serve il riscattoIlnon c’è più, terza sconfitta di fila in una settimana (Torino-Bologna e Lazio) e il rischio grande di dire addio all’Europa per la prossima stagione. Contro la Lazio è arrivata una sconfitta davvero brutta in pieno recupero con un rigore che condanna i rossoneri.A San Siro ilviene contestato dai suoi tifosi. La Curva Sud è entrata al minuto numero 15 della sfida contro la Lazio. Fin da subito non ha risparmiato Gerry Cardinale e la dirigenza rossonera, fischi anche per i giocatori che in campo hanno offerto l’ennesima prestazione deludente.a Lecce deve trovare il riscattoma a Lecce.