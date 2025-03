Ilfattoquotidiano.it - Panatta superbo contro Piqué che vuole cambiare le regole del tennis: “Deve stare attento. Lui ha già rovinato la Coppa Davis”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Perché si serve due volte nel? Sono trenta secondi in più ogni volta. La gente nonvedere questo,vedere il punto“. Questa considerazione è stata fatta da Gerard, ex calciatore del Barcellona e fondatore della Kings League, un sedicente torneo di calcio a 7 in cui il calcio vero non c’entra nulla, ma tutto gira intorno a pagliacciate e clic portati dai vari YouTuber e influencer coinvolti. La tesi dello spagnolo ha spazientito una leggenda delitaliano come Adrianoche negli studi della Domenica Sportiva si è rivolto direttamente all’ex blaugrana., come in campo, ha fornito una risposta superba a. Per capire tutto però bisogna fare un passo indietro.Nel 2023 l’ITF (Federazione internazionale di) aveva messo fine alla collaborazione con il Gruppo Kosmos, società d’investimento dello stesso, che si era occupato del rilancio della